В столице откроют четыре детдома семейного типа

На протяжении месяца в столице заработают 4 новых детских дома семейного типа, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, до конца мая 2 ДДСТ откроют в Соломенском и Подольском, а в июне еще 2 - в Дарницком и Днепровском районах Киева.

В настоящее время в приемных семьях и детских домах семейного типа столицы воспитывается 160 детей, что составляет 7% общей численности юных киевлян, находящихся на учете.

В целом по состоянию на 1 мая на первичном учете в районных службах по делам детей находится 2402 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них: 2063 детей воспитываются в семейных формах, что составляет 86% общего количества детей.

В настоящее время в семьях опекунов и попечителей воспитываются 1903 ребенка-сироты и детей, лишенных родительской опеки. На попечении и опеке находятся 79% детей от общей численности находящихся на учете.

С начала 2013 года в Киеве созданы 3 новые приемные семьи. 8 детей устроены в приемные семьи и детские дома семейного типа, функционирующие в столице.

В целом в Киеве функционирует 42 приемные семьи, в которых воспитываются 59 детей-сирот и детей, лишенные родительской опеки, и 12 ДДСТ, в которых находится 91 ребенок данной категории.