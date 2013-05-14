В Бердичеве качели убили 7-летнюю девочку

В Бердичеве Житомирской области на детской площадке погибла 7-летняя девочка.

Как сообщила УНИАН руководитель Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, вчера, 13 мая, около 19.30 во дворе дома по ул. Котовского девочка каталась на качелях, которые были плохо закреплены. В результате падения конструкции девочка получила травму головы, несовместимую с жизнью. Она умерла в машине «скорой помощи».

Ващенко уточнила: "На детской площадке девочка развлекалась с другими детьми на деревянной конструкции в виде горы и двух качелей. Во время игры на ребенка сверху упал деревянный брус, который, по предварительным данным, был неправильно закреплен. В результате происшествия девочка получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и умерла во время транспортирования в карете скорой медицинской помощи".

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, которые касаются безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, что повлекло гибель людей). Начаты проверки.