Полтавщина: во время пожара погиб двухлетний ребенок

В Полтавской области во время пожара погиб двухлетний ребенок.

Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области, 13 мая в 10.00 в пожарно-спасательную часть №4 пгт Котельва поступило сообщение, что в жилом доме на ул. Крупской возник пожар.

По прибытии на место происшествия спасателям сообщили, что в пылающем доме остался ребенок 2011 г.р. Оказалось, что во время возникновения пожара ребенок был дома, а его мать во дворе. Когда женщина увидела пожар, то зайти внутрь дома не смогла из-за сильного задымления. Она позвала на помощь соседей, которые вызывали пожарных.

Спасатели загасили пожар. В одной из комнат они нашли ребенка без признаков жизни.

Причина возникновения пожара – короткое замыкание обогревательного электроприбора.