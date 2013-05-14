Полтавщина: во время пожара погиб двухлетний ребенок
10:39, 14 мая 2013Новости регионов
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Мать была во дворе
В Полтавской области во время пожара погиб двухлетний ребенок.
Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Полтавской области, 13 мая в 10.00 в пожарно-спасательную часть №4 пгт Котельва поступило сообщение, что в жилом доме на ул. Крупской возник пожар.
По прибытии на место происшествия спасателям сообщили, что в пылающем доме остался ребенок 2011 г.р. Оказалось, что во время возникновения пожара ребенок был дома, а его мать во дворе. Когда женщина увидела пожар, то зайти внутрь дома не смогла из-за сильного задымления. Она позвала на помощь соседей, которые вызывали пожарных.
Спасатели загасили пожар. В одной из комнат они нашли ребенка без признаков жизни.
Причина возникновения пожара – короткое замыкание обогревательного электроприбора.
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