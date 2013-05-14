В Одессе задержаны иностранцы, которые продавали амфетамин

В Одессе милиция задержала двух иностранцев при попытке сбыта 200 граммов амфетамина.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, сотрудники областного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в конце прошлой недели в ходе проверки оперативной информации о сбыте наркотиков в помещении бильярдного клуба задержали двух граждан одного из европейских государств в возрасте 39 и 50 лет, которые временно проживали в Одессе.

В их сумке было обнаружено и изъято 2 полиэтиленовых пакета с белым порошкообразным веществом. По словам задержанных, вещество является амфетамином, который они привезли из-за границы к открытию летнего клубного сезона в Одессе с целью сбыта.

Как пояснили в отделе, в незаконный оборот не попало более 3 тыс. доз психотропного вещества на сумму 300 тыс. грн по ценам «черного рынка», а также был перекрыт международный канал поставки психотропного вещества в Украину.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению всего круга лиц, причастных к сбыту наркотиков на территории развлекательных заведений Одессы, каналов снабжения и сбыта наркотиков.

По вышеназванному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные с привлечением несовершеннолетнего, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах). Данное преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.