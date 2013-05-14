Во Львове на 24-летнюю женщину упала бетонная плита

Во Львове в результате оползня и падения строительных материалов на улице Александра Довженко 24-летняя женщина тяжело травмирована бетонной плитой.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, несчастный случай произошел 12 мая в Сиховском микрорайоне Львова. На улице А.Довженко отдыхала группа молодых людей, когда внезапно произошел оползень, а затем падение бетонных плит, складированных в не установленном для этого месте. На ногу 24-летней львовянки упала подпорная бетонная плита, от полученного болевого шока женщина упала и ударилась головой о цемент.

Потерпевшая была госпитализирована в хирургическое отделение 8-й городской клинической больницы в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.