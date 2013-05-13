Киев планирует оздоровить около 20 тысяч детей-льготников

За счет средств бюджета Киева этим летом смогут оздоровить около 20 тысяч детей льготных категорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Сейчас ведется работа по привлечению дополнительных средств, что позволит отдохнуть почти 155 тысячам детей.

На летнее оздоровление и отдых будут направлять детей льготных категорий, в возрасте от 7 до 17 лет.

На базе учебных заведений города будет организован отдых в детских лагерях с дневным пребыванием.

Дети-сироты, которые воспитываются в школах-интернатах и заведениях профтехобразования, а также талантливые дети – победители и лауреаты конкурсов и фестивалей, будут отдыхать в профильных лагерях.

Предусмотрено санаторно-курортное лечение больных детей, которые состоят на диспансерном учете в детских лечебно-профилактических заведениях города.

Кроме того, объединение профсоюзов, организаций профсоюзов «Киевский городской совет профсоюзов» будет организовывать оздоровление детей, родители которых являются членами отраслевых профсоюзных организаций.

В ближайшее время соответствующие службы будут осуществлять проверку состояния подготовки и функционирования детских заведений оздоровления и отдыха в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году КГГА планировала оздоровление почти 30 тысяч детей льготных категорий за счет средств столичного бюджета. Кроме того, планировалось оздоровление и отдых почти 150 тысяч детей за счет привлеченных дополнительных средств.