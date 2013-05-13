Одесса: реконструкцию корпуса Болградской ЦРБ хотят отменить

Прокуратура Одесской области инициирует отмену реконструкции корпуса Болградской центральной районной больницы, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно данным пресс-службы, харьковское предприятие и районная больница хотели незаконно реконструировать больничный корпус за 34 млн грн бюджетных средств.

По данным прокуратуры, сейчас Хозяйственный суд Одесской области начал рассмотрение искового заявления прокурора Болградского района в интересах государства в лице департамента капитального строительства областной государственной администрации к частному предприятию (работает в сфере строительства, Харьков) и коммунальному предприятию «Болградская центральная районная больница».

Исковые требования заключаются в признании недействительным решения комитета по конкурсным торгам от 28 августа 2012 года и договора от 18 сентября 2012-го, заключенного между указанными предприятиями на сумму свыше 34 млн грн.

Основание для подачи иска - нарушения, выявленные в ходе проведенной прокуратурой Болградского района проверки соблюдения бюджетного законодательства.

«В результате правозащитной деятельности прокуратуры не допущено незаконное использование бюджетных средств, выделенных на ремонтные работы по реконструкции незавершенного корпуса здания Болградского центральной районной больницы», - сообщили в пресс-службе.