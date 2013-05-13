В Харькове из приюта ночью эвакуировали около 50 детей

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании областного центра социально-психологической реабилитации детей ночью эвакуировали около 50 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о заминировании детского дома поступило оператору службы «102» сегодня около 2:00.

Неизвестный позвонил с таксофона.

На место события немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители срочно эвакуировали людей из опасной зоны – «среди ночи на улице оказались сорок полусонных детей в возрасте от трех до шестнадцати лет, а также семь сотрудников приюта».

На протяжении часа здание было полностью проверено. Сообщение о заминировании оказалось ложным.

Сегодня утром работники милиции по подозрению в ложном сообщении о заложении взрывчатки задержали 20-летнего парня.

Следователь Фрунзенского РО открыл уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас следствие по этому факту продолжается.