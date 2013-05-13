Львовщина: при падении автомобиля в пруд погибли 2 людей

В Старосамборском районе Львовской области автомобиль "Жигули” съехал с дороги и упал в пруд. На месте происшествия погибли 49-летний водитель и 44-летний пассажир легковушки.

Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 11 мая в городе Хыров Старосамборского района Львовщины.

Как отмечается в сообщении, в урочище «Давница» водитель легкового автомобиля «ВАЗ–2104», житель города Добромиль Старосамборского района не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал в пруд. В результате ДТП погибли водитель автомобиля и пассажир, который также проживал в г. Добромиль.

Причины ДТП - устанавливаются. Проводится доследственная проверка.