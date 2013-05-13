Винниччина: женщина попала в реанимацию после укуса змеи
12:20, 13 мая 2013Новости регионов
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Состояние - средней тяжести
В с. Гущенцы Калиновского района Винницкой области в реанимационное отделение больницы госпитализирована женщина, которую укусила змея.
Об этом сообщает Управление ГСЧС в Винницкой области.
По сообщению, 13 мая в 9:00 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №19 г. Калиновка поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение поступила 42-летняя женщина, жительница с. Гущенцы, которую укусила неизвестная змея.
Чрезвычайное происшествие произошло в домохозяйстве на приусадебном участке.
В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в состоянии средней тяжести.
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