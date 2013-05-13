Ривненщина: мужчина погиб во время поливки огорода

В селе Щекичин Корецкого района Ривненской области во время поливки огорода на дачном участке погиб 53-летний житель Ривне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, предварительная причина смерти - поражение электрическим током от электроудлинителя во время поливочных работ. Детали выясняются.