Ривненщина: мужчина погиб во время поливки огорода
12:14, 13 мая 2013Новости регионов
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Поражение электротоком
В селе Щекичин Корецкого района Ривненской области во время поливки огорода на дачном участке погиб 53-летний житель Ривне.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, предварительная причина смерти - поражение электрическим током от электроудлинителя во время поливочных работ. Детали выясняются.
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