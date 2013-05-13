Из окна 4 этажа выпала трехлетняя девочка, осталась живой

В Сумах сегодня из окна 4-го этажа 9-этажного жилого дома выпала девочка 2010 года рождения, которая в результате падения осталась живой.

Как сообщил УНИАН сотрудник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Владимир Крупецких, ребенок выпал из окна дома по проспекту Лушпы, 47. Сообщение об этом поступило в дежурную часть Сумского городского отдела милиции в 15.15.

Автомобилем «скорой помощи» ребенка доставили в детскую больницу для установления тяжести полученных при падении травм и оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.

По информации начальника пресс-службы УМВД Эльвиры Бигановой, по предварительным данным, у пострадавшей девочки медиками диагностированы политравма, ушиб грудной клетки, а также не исключена черепно-мозговая травма.

«Соседи рассказали милиции, что ребенок плакал с 12 до 14 часов дня, а потом произошло это происшествие. По прибытию на место милиционеры и врачи поднялись в квартиру, но им долго никто не открывал. Потом дверь открыла 30-летняя хозяйка, которая вела себя неадекватно: была в купальнике, с порезом на животе, бегала по комнатам и даже пыталась выпить из флакона жидкость для загара. В квартире все было перерыто вверх дном. Женщину также отправили в больницу», - сообщила Биганова.