Николаевщина: огонь уничтожил 2,5 га леса и камыша
09:36, 13 мая 2013Новости регионов
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Размер убытков устанавливается
В Николаевской области горел лес.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в Галициновском лесном урочище поступила в 10.07 от очевидца.
Площадь пожара составляла около 2,5 га. К его ликвидации были привлечены почти 100 человек и 10 единиц техники.
В 11.52 пожар был локализован, еще через час – ликвидирован.
Вследствие пожара огнем уничтожено 1,5 га лесных культур и 1 га камыша.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливается.
Галициновское лесное урочище (смешанный лес) принадлежит ГП «Николаевское лесное хозяйство», общая площадь его составляет 569 га.
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