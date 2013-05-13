Николаевщина: огонь уничтожил 2,5 га леса и камыша

09:36, 13 мая 2013
Новости регионов
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Размер убытков устанавливается

В Николаевской области горел лес.

 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в Галициновском лесном урочище поступила в 10.07 от очевидца.
 
Площадь пожара составляла около 2,5 га. К его ликвидации были привлечены почти 100 человек и 10 единиц техники.
 
В 11.52 пожар был локализован, еще через час – ликвидирован.
 
Вследствие пожара огнем уничтожено 1,5 га лесных культур и 1 га камыша.
 
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливается.
 
Галициновское лесное урочище (смешанный лес) принадлежит ГП «Николаевское лесное хозяйство», общая площадь его составляет 569 га.
 
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