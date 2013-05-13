Николаевщина: огонь уничтожил 2,5 га леса и камыша

В Николаевской области горел лес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в Галициновском лесном урочище поступила в 10.07 от очевидца.

Площадь пожара составляла около 2,5 га. К его ликвидации были привлечены почти 100 человек и 10 единиц техники.

В 11.52 пожар был локализован, еще через час – ликвидирован.

Вследствие пожара огнем уничтожено 1,5 га лесных культур и 1 га камыша.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливается.

Галициновское лесное урочище (смешанный лес) принадлежит ГП «Николаевское лесное хозяйство», общая площадь его составляет 569 га.