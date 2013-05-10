Ривненщина: 72-летняя пенсионерка упала в колодец

30 апреля в 12:40 в государственную пожарно-спасательную часть №15 пгт Рокитное Ривненской области поступило сообщение о том, что на улице Соборной из-за собственной неосторожности в колодец упала пожилая женщина.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия немедленно были направлены спасатели.

Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что на пятиметровой глубине в колодце находится женщина. Не теряя времени, один из спасателей спустился в колодец и обвязал бабушку веревкой. Через несколько минут потерпевшая была уже на поверхности. Работники медицинской службы госпитализировали 72-летнюю женщину в Рокитновскую районную больницу. В настоящее время ее состояние здоровья стабильное. Все обстоятельства несчастного случая устанавливаются.