Одещина: вследствие падения дельтаплана погиб человек

В Одесской области вследствие падения дельтаплана погиб человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, вчера, 9 мая, в 11.50 в службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного Коминтерновского райотдела УМВД о том, что вблизи с. Кошары на берегу Тилигульского лимана вследствие резкого изменения направления воздуха во время полета с высоты 6 м упал самодельный (без двигателя) дельтаплан, и в результате падения погиб человек.

Погибший разрешение на полеты не получал и дельтаплан не был зарегистрирован, говорится в сообщении.