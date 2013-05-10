На Винниччине пьяный водитель сбил двоих детей

В городе Жмеринка Винницкой области водитель иномарки сбил двоих детей на тротуаре.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, авария произошла днем 8 мая. 37-летний водитель автомобиля «Opel Vectra» не справился с управлением и выехал на тротуар, где в это время шла молодая женщина с двумя малолетними детьми – 6-летней дочкой и 3-летним сыном.

Вследствие автопроисшествия дети получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы в больницу. Кроме травмы головы, у мальчика врачи диагностировали перелом бедра.

Виновником аварии оказался неработающий местный житель, иномарку которого остановил забор домохозяйства, расположенного вблизи проезжей части дороги, отметили в милиции.

Во время осмотра на употребление спиртных напитков выяснилось, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

По факту ДТП следственным отделом милиции открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое преступление мужчине грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком до трех лет.

Продолжается расследование.