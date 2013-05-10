В Киеве состоятся соревнования бригад экстренной медпомощи

22-24 мая в Пуще-Водице под Киевом состоится V Украинский чемпионат бригад экстренной (скорой) медицинской помощи с международным участием, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Уже подтвердили участие в чемпионате 35 бригад экстренной (скорой) медицинской помощи из Украины, Республики Польша, Литвы, Эстонии, Молдовы, Словении. В состав каждой команды войдут врач, два фельдшера (или медицинские сестры) и водитель.

В программе чемпионата запланирована также Всеукраинская конференция с международным участием «Экстренная медицинская помощь» и научный симпозиум с международным участием «Стандартизация экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате транспортных происшествий».

Предусмотрен также мастер-класс для участников соревнований на тему «Организация и предоставление экстренной медицинской помощи при массовых поражениях», который проведет заведующий кафедрой «Медицины катастроф и военной медицины» Тернопольского государственного медицинского университета им. И.Я.Горбачевского и председатель судейского жюри Арсен Гудыма.

Организаторы чемпионата: Министерство здравоохранения Украины, Киевская городская государственная администрация, ГЗ «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины», Киевский городской центр экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф, Киевская городская станция скорой медицинской помощи и ВОО «Всеукраинский совет реанимации (ресусцитации) и экстренной медицинской помощи».

Соревнования проводятся с целью совершенствования взаимодействия работников бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, повышения их профессионального уровня, популяризации основных принципов работы системы экстренной медицинской помощи Украины и налаживания международного сотрудничества.