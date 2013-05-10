На Азовском побережье демонтируют ограждения на пляжах

В Донецкой области на Азовском побережье начат демонтаж незаконно возведенных ограждений на пляжах общего пользования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в рамках проводимой прокуратурой области проверки относительно незаконной застройки побережья Азовского моря сегодня, 8 мая, рабочей группой с привлечением представителей средств массовой информации и коммунальной службы было проведено обследование прибрежной полосы на территории Першотравневого района.

Во время мероприятия были демонтированы самовольно возведенные ограждения на пляжах, которые нарушают права туристов и местных жителей на общее водопользование.

В пресс-службе напомнили, что, выполняя поручение генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, прокуратура Донецкой области в мае проводит комплексную проверку состояния соблюдения законодательства в части предоставления в собственность и использование земель прибрежных полос вдоль Азовского моря.