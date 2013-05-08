В Херсонской области выявили зараженную рожей свинину

Работники отдела ветеринарной милиции в Херсонской области в конце минувшей недели выявили на рынке мясо свиней, зараженное рожей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, работники ветмилиции выяснили, что причиной заболевания животных стала полная антисанитария в подсобном хозяйстве, расположенном в Каховском районе. Его владелец ни разу не проводил профилактико-лечебные мероприятия, которые бы не допустили возникновения инфекционных болезней у свиней.

Кроме того, подсобное хозяйство не зарегистрировано в официальном порядке. При въезде на территорию не было дезинфицирующего барьера. В помещении, где держали около 90 свиней, было очень грязно, убирали за животными редко. Навоз не вывозился с территории хозяйства. Кроме того, владелец ни разу не проводил лабораторные исследования кормов и воды, которые употребляли животные.

Как пояснил владелец, свиней он разводил не для продажи, а исключительно для питания рабочих, работающих у него на полях. Сейчас милиционеры проверяют, не попало ли зараженное болезнью мясо на рынки области.

По результатам проверки в отношении руководителя хозяйства составлен административный протокол по ст.170 КУоАП (нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований). Мужчине вручено предписание об устранении выявленных недостатков.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при райгосадминистрации на подсобное хозяйство наложен карантин и разработан план ликвидации инфекционной болезни.

Справка УНИАН. Рожа свиней – эпизоотическая заразная болезнь свиней, характеризующаяся поражением крови и кожи. Болезнь может передаваться людям, употребляющим зараженное мясо.