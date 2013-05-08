В Киеве бесплатно обследуют на наличие меланомы

С 13 по 19 мая все граждане Украины будут иметь возможность бесплатно обследоваться на наличие меланомы и немеланомных опухолей.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для этого необходимо посетить государственные лечебно-диагностические заведения Киева или частные дерматологические клиники, которые принимают участие в акции в рамках «Дней диагностики рака кожи».

Рак кожи и меланома – злокачественные новообразования, которые занимают первые места в онкологической заболеваемости киевлян. Меланома – это наиболее злокачественная опухоль кожи человека, возникновение которой провоцирует ультрафиолетовое облучение. Несмотря на относительную доступность для осмотра и диагностики, меланома нередко диагностируется на последней, IV стадии, и приводит к смерти больного.

В Украине из-за несвоевременной диагностики смертность больных меланомой в несколько раз выше, чем в Европейских странах. Поэтому «Дни диагностики рака кожи» призваны привлечь внимание людей к новообразованиям на коже, обратиться к специалистам для своевременной диагностики и эффективного последующего лечения.