На Львовщине школьников кормили опасными продуктами

Прокуратура Львовской области в ходе комплекса проверок выявила ряд нарушений в обеспечении питания школьников города Львова и области, в частности, продукты поставлялись без соответствующих документов об их качестве и безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, в ходе проверок, которые проводились с начала года, выявлен ряд нарушений, в первую очередь в деятельности должностных лиц органов власти.

Как отмечается в сообщении, было установлено, что в результате неподобающего финансирования на уровне местных государственных администраций в учебных заведениях городов Львова, Трускавца, Стрыя и Дрогобычского района ученики 1-4 классов не обеспечены высококачественным и полноценным питанием. В организации питания учеников школ, дошкольных и интернатных заведений города Львова, Мостиского, Городокского, Бускского, Каменка-Бугского, Золочевского, Самборского и Сокальского районов области использовали продукты без документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

В учебных заведениях Галицкого и Франковского районов города Львова, города Червонограда, Мостиского района были выявлены случаи питания учеников продукцией с запрещенным содержанием синтетических красителей, консервантов и подсластителей.

„В то же время, такие факты остались вне поля зрения органов образования и контроля”, - отмечается в сообщении.

В связи с этим органами прокуратуры области в адрес руководителей местных администраций и органов образования на протяжении первого квартала внесено 32 представления. По итогам их рассмотрения 5 служебных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в документах реагирования, которые находятся на рассмотрении, поставлен вопрос об ответственности еще 35 должностных лиц.

Прокурорскими проверками также выявлены нарушения при использовании государственных средств, выделенных на закупку продуктов питания.

Так, во избежание проведения процедур открытых торгов Галицким районным отделом образования города Львова и Нагуевичской специальной общеобразовательной школой-интернатом на протяжении 2011-2012 годов проводились закупки продуктов питания „путем разделения предмета закупки на части”.

Управление образования, семьи и молодежи Мостиской райгосадминистрации в 2013 году заключило договоры закупки продуктов питания по ценам, которые превышали среднерыночные, на общую сумму свыше 341 тыс. грн.

Работники тендерного комитета управления образования, молодежи и спорта Каменка-Бугской райгосадминистрации заключили с субъектом ведения хозяйства договор на поставки мяса на сумму 313,5 тыс. грн при отсутствии у него разрешению на перевозку мясопродукции.

Изложенные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований. По уголовным производствам проводится досудебное следствие.

Ввиду выявленных нарушений в деятельности органов и заведений образования областного подчинения прокуратурой области внесено представление главе Львовской областной государственной администрации.