Янукович: Развитие в Севастополе экстренной медицины - приоритетно

Президент Украины Виктор Янукович заверил, что развитие экстренной медицины в Севастополе будет приоритетом для власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в Севастополе после открытия реконструированной дорожной развязки и мостового перехода у железнодорожного вокзала.

“В последнее время нам в Севастополе удалось осуществить несколько крупных проектов, направленных на решение социальных проблем города”, - сказал Президент.

“Это, конечно, и строительство городской больницы №1 (строительство нового корпуса - УНИАН), и в ее составе - перинатального центра”, - сказал глава государства и отметил, что сегодня в Севастополе практически преодолены женская и детская смертность.

При этом Янукович подчеркнул, что в дальнейшем будут прилагаться усилия для развития в Севастополе экстренной медицинской помощи. И это, как сказал он, “также будет нашим приоритетом”.