Иностранцы пытались вывезти в сексуальное рабство украинок

11:56, 08 мая 2013
Новости регионов
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В Луганской области

В Луганской области правоохранители задержали двух граждан соседнего государства, которые пытались вывезти за границу для оказания услуг сексуального характера двух жительниц Луганска – 28 и 19 лет.
 
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
 
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
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