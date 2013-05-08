Иностранцы пытались вывезти в сексуальное рабство украинок
11:56, 08 мая 2013Новости регионов
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В Луганской области
В Луганской области правоохранители задержали двух граждан соседнего государства, которые пытались вывезти за границу для оказания услуг сексуального характера двух жительниц Луганска – 28 и 19 лет.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
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