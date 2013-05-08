Из-за обвала песчаного карьера погиб 6-летний ребенок

В Котовском районе Одесской области в результате обвала песчаного карьера погиб 6-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в отделе работы со СМИ и общественностью Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Согласно сообщению, 5 мая в 18.55 в службу «101» Котовского района поступило сообщение от жителей села Бочмановка о том, что в песчаном карьере произошел обвал, в результате которого под завалом оказалось четверо детей. Местные жители смогли извлечь из-под завала троих детей, которых в удовлетворительном состоянии забрали родители, однако одного ребенка спасти не удалось.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, 6-летний ребенок погиб во время празднования Пасхи – семья мальчика вместе с соседями выехали на отдых в зеленую зону.

«На природе взрослые угощались праздничной едой, дети играли. Через некоторое время взрослые заметили, что не слышно детского шума. Один из родителей, ничего плохого не подозревая, пошел искать ребят. Блуждая посадкой, он встретил своего сына, который сообщил страшную весть — в песчаном карьере нескольких детей присыпало песком. Немедленно родители бросились к указанному месту, где в течение нескольких минут освободили из песчаного плена четверых детей, а Даниила не могли найти в течение получаса», - рассказали в отделе.

Когда мальчика обнаружили, он был в бессознательном состоянии. Вызванные на помощь сотрудники аварийных служб ничем не смогли помочь, лишь констатировав смерть ребенка. Правоохранители пришли к выводу, что в случившемся есть определенная доля вины родителей. Следственным отделом Котовского горотдела милиции начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство».