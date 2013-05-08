В Одессе на территории санатория обнаружен снаряд времен войны
10:50, 08 мая 2013Новости регионов
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Случайно обнаружила собака
В Одессе 5 мая на территории санатория обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в отделе работы со СМИ и общественностью Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.
Согласно сообщению, мужчина, который выгуливал собаку, обнаружил на территории санатория «Куяльник», по ул. Лиманной, артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен войны. Снаряд изъят и обезврежен.
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