Одещина: под колесами поезда погиб 2-летний мальчик

В Одесской области под колесами поезда погиб двухлетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, трагедия произошла на станции Рудница.

«2 мая в дежурную часть линейного отдела на ст. Котовск УМВД Украины на Одесской железной дороге поступило сообщение о том, что на станции Рудница грузовым поездом был травмирован малолетний ребенок. Малыш был доставлен в больницу, Однако по пути он умер», - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мальчик, которому всего один год и девять месяцев, жил в доме, расположенном за несколько десятков метров от железнодорожного пути.

В тот день малыш играл с детьми возле дома. Мать в это время пошла в магазин, а отец, оставив ребенка, зашел в дом. За мальчиком, кроме детей, которые находились во дворе вместе с ним, никто не смотрел. «Любопытство малыша и халатность родителей привели к тому, что малолетний ребенок оказался на железнодорожному пути, по которому двигался многотонный грузовой поезд», - отмечается в сообщении.

Машинист поезда, увидев ребенка, сразу же начал подавать звуковые сигналы и осуществил экстренное торможение, однако, к сожалению, избежать наезда на мальчика не удалось. Отец, услышав звук торможения поезда, выбежал на улицу и, не найдя там сына, побежал на железную дорогу. Малыш был еще жив. Мальчика с родителями немедленно отправили в Крыжопольскую больницу, однако по дороге он умер.

Данное правонарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований. По факту травмирования ребенка работники транспортной милиции проводят тщательную проверку всех обстоятельств происшествия. Но определяющей причиной железнодорожного травмирования малолетнего ребенка считают халатность родителей, сообщили в МВД.