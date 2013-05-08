В Черниговской области на Десне утонули два человека

В Черниговской области утонули два человека. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагедия произошла вчера на р. Десна недалеко от с. Ульяновка Черниговского района. На глазах у свидетелей перевернулась лодка, в которой находилось двое мужчин, 1979 и 1965 годов рождения.

Поиски водолазами спасательной станции результатов не дали, тела погибших не найдены.