В Крыму будут разбираться с ограничением доступа на пляжи

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил Министерству курортов и туризма и Республиканскому комитету АРК по земельным ресурсам проверить обоснованность ограничения доступа отдыхающих на крымские пляжи.

Об этом Могилев заявил на аппаратном совещании, сообщили УНИАН в Управлении информационной политики Совета министров АРК.

По результатам проведенных мер по обследованию пляжей Государственной налоговой службой в Крыму установлены пляжи, на которых не предоставляется свободный доступ без законных на то оснований. Могилев передал эту информацию в прокуратуру.

Председатель исполнительной власти автономии также поручил министру курортов и туризма Крыма Александру Лиеву лично проверить каждый факт.

«Все факты незаконного ограничения доступа к пляжам должны иметь правовые последствия. Минкурортов совместно с земельщиками должны проверить каждый объект, установить, на какой основе тот или другой пляж находится в частном пользовании и закрыт для крымчан и туристов», — подчеркнул Могилев.

По данным Министерства курортов и туризма АРК, в 2009 году всего 64 пляжа в Крыму были открытыми, в 2011 году для свободного посещения открыли 207 пляжей, в 2012 году — 333 пляжа.