Всемирно известные психологи Гроф прочитают в Киеве лекцию

Всемирно известные психологи-супруги Станислав и Кристина Гроф 8 мая в 10.00 прочитают в киевском Доме учителя лекцию о холотропном дыхании и его влиянии на изменение психосознания человека.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам С.Гроф.

По его словам, изменение состояния сознания в результате разработанного им и его супругой метода холотропного дыхания имеют огромную целительную силу. Они важны для психологического состояния человека, прежде всего - для лечения психосоматических расстройств, корни которых, как принято ныне считать, уходят в перинатальные и трансперсональные области психики человека.

В свою очередь Кристина Гроф отметила, что холотропное дыхание как метод изменения состояния сознания помогает проработать психологические травмы, полученные в детском и подростковом возрасте.

*** Станислав Гроф родился 1 июля 1931 года в Праге. Американский психолог и психиатр чешского происхождения, доктор философии по медицине, основатель трансперсональной психологии, один из пионеров в изучении измененных состояний сознания. Внес значительный вклад в развитие психологической науки. Автор 11 книг по трансперсональной психологии.

В 1970-е годы вместе с женой Кристиной разработал метод холотропного дыхания в качестве замены запрещенному ЛСД.

Холотропное дыхание заключается в гипервентиляции легких за счет учащенного дыхания.