Львовщина: в ДТП погиб 13-летний водитель мотоцикла

Во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека - 13-летний водитель мотоцикла "ИЖ Планета" и 19-летний пассажир автомобиля "Фольксваген", еще двое молодых пассажиров мотоцикла травмировано.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, происшествие произошло сегодня около 1.20 ночи вблизи села Новая Каменка Жовковского района Львовской области.

На дороге вблизи села Новая Каменка столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген Пассат», за рулем которого находился 18-летний местный житель, и мотоцикл «ИЖ Планета», которым без соответствующих прав управлял 13-летний парень. В ДТП погибли два человека – 13-летний водитель мотоцикла и 19-летний пассажир автомобиля. Кроме того, два пассажира мотоцикла - 18-летний и 12-летний жители Жовковского района - получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.