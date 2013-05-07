В Киеве милиционеры продавали конфискованные наркотики

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой столицы пресекли противоправную деятельность начальника и трех сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Оболонского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в рамках открытого уголовного производства сотрудниками спецслужбы было задокументировано несколько фактов изъятия без составления соответствующих процессуальных документов указанными служебными лицами органов внутренних дел наркотических веществ и их сбыта наркозависимым лицам.

25 апреля с.г. при проведении спецоперации сотрудники милиции были задержаны «на горячем» вблизи райотдела, после сбыта ими наркозависимому лицу почти 100 граммов конфискованного амфетамина. Их руководитель задержан прямо в служебном кабинете. В ходе проведения обыска по его местожительству его выявлены и изъяты ампулы с трамадолом, наркотическое вещество - марихуана.

Все четыре человека задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание от 6 до 10 лет лишения свободы.

В пресс-центре СБУ отмечают, что в конце февраля с.г. двое сотрудников этого же райуправления, но другого отдела, уже попадали в поле зрения спецслужбы. Тогда они были задержаны «на горячем» непосредственно после реализации 2 граммов амфетамина. По месту жительства одного из задержанных был выявлен и изъят тюк с марихуаной, ацетилированный опий, а также служебная документация с грифом секретности. В настоящее время злоумышленники находятся под арестом и ожидают приговора суда.