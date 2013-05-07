Во Львове пьяный водитель БМВ на тротуаре наехал на семью

Во Львове водитель автомобиля БМВ выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов. Среди пострадавших – 5-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Львовской области, ДТП произошло 4 мая на улице Мулярской во Львове.

За рулем автомобиля БМВ был 24-летний львовянин. По предварительным данным, молодой человек не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. После этого иномарка въехала в стену и «зацепила» два припаркованных авто. Уже известно, что нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверения водителя.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения разной степени тяжести. Среди пострадавших - 5-летняя девочка, 27-летняя женщина и 28-летний мужчина. У ребенка медики диагностировали перелом костей черепа, ушибы лица, а у взрослых – многочисленные ушибы.