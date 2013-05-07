В Киеве создадут 19 центров первичной медико-санитарной помощи

В восьми районах Киева в рамках реформы медицинской отрасли создадут 19 центров первичной медико-санитарной помощи и 8 консультационно-диагностических центров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, под председательством заместителя председателя КГГА Виктора Коржа состоялось совещание относительно мероприятий по проведению медицинской реформы во всех районах столицы.

В частности, на заседании речь шла о расширении сети амбулаторий общей практики/семейной медицины, создании Центров первичной медико-санитарной помощи и клинико-диагностических центров.

Так, активная реорганизация происходит в Оболонском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. На базе существующих медицинских учреждений столицы в этих районах создадут 19 коммунальных некоммерческих предприятий «Центр первичной медико-санитарной помощи» и 8 коммунальных некоммерческих предприятий «Консультационно-диагностический центр».

По словам директора профильного департамента Виталия Мохорева, в основу модели реформирования заведений здравоохранения восьми районов Киева положен принцип создания условий для равной доступности к медицинским услугам, которые предоставляются для всех жителей, независимо от места их регистрации.

«Важно, чтобы киевляне понимали абсолютно четко: для них все эти изменения происходят только к лучшему. Они будут выбирать врача, которому доверяют, посещать его в том заведении, которое, снова-таки, выберут сами, а диагностическую услугу на законных основаниях им будет предоставлять любое медицинское заведение района, а не только то, за которым они территориально закреплены», – отметил Мохорев.

Кроме того, реализация реформирования первичного звена позволит создать в столице четкую систему направления пациентов и обеспечит взаимодействие между разными уровнями медицинской помощи. При этом сеть медицинских учреждений полностью сохранится, ни одно учреждение закрыто не будет, заверяют в Департаменте здравоохранения.

Корж призывал руководство райгосадминистраций и районных профильных управлений в ближайшее время инициировать и провести общественные обсуждения на тему создания центров первичной медико-санитарной помощи и консультационно-диагностических центров при участии медицинских работников и пациентов амбулаторно-поликлинических учреждений.

В пресс-службе напомнили, что в 2012 году в двух пилотных районах Киева - Днепровском и Дарницком - уже проведена соответствующая структурная реорганизация первичного звена медицинской помощи, в результате чего были зарегистрированы в качестве юридических лиц и начали работу центры первичной медико-санитарной помощи и консультационно-диагностические центры.