Ивано-Франковщина: из-за пожара в жилом доме погибли дети

В Ивано-Франковской области в результате пожара в жилом доме погибли двое детей.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ночью 3 мая в с. Тушковцы Городенковского района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого от отравления продуктами горения погибли двое детей, 2000 и 2003 гг.р. (воспитанники школы-интерната).

Огонь ликвидирован пожарно-спасательным отделением. Причина пожара устанавливается.