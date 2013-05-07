В Киеве за сутки задержали более 40 пьяных водителей

В Киеве за сутки - 3 мая - задержано 44 водителя, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

В общей сложности в течение 2 мая сотрудники ГАИ зафиксировали в Киеве 748 нарушений правил дорожного движения. Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости - 452 отклонения от правил.

За сутки в столице зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.