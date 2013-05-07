Полтавщина: 2-летний мальчик застрял в бидоне

В Полтавской области 2-летний мальчик застрял в бидоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера, 2 мая, в 14.26 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Каменные Потоки Кременчугского района в бидоне застрял ребенок 2011 года рождения.

Обнаружил его отец, однако самостоятельно ему не удалось освободить сына, и он позвонил по телефону в службу «101». Спасатели прибыли на место происшествия и извлекли ребенка из бидона.

Во время проведения спасательных работ возле ребенка дежурили работники скорой медицинской помощи. После освобождения мальчик был передан медикам, которые госпитализировали его в хирургическое отделение детской больницы с диагнозом «сдавливание грудной клетки». На данное время состояние мальчика средней тяжести.