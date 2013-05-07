Иностранец бросил в кафе бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью

В городе Житомире задержан 32-летний иностранный гражданин, который поджег две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил их в помещение кафе.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Вследствие поджога возник пожар, который удалось ликвидировать за несколько минут. В результате пожара два человека - 21 и 32 лет - получили ожоги. Пострадавшие госпитализированы.

Стали известны подробности поджога кафе в центре Житомира.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, «около часа ночи 6 мая в дежурную часть Богунского райотдела УМВД Украины в Житомирской области обратился частный предприниматель с заявлением о том, что почти час назад неизвестный поджег его кафе. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы указанного райотдела милиции Житомира. В ходе проверки было установлено, что 5 мая, около 23.30, неизвестный бросил две стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение кафе, от чего произошло задымление потолка и стен, огнем повреждена пластиковая мебель».

В результате пострадали два человека: 21-летний сын владельца кафе и его знакомый, 32-летний гость из другого государства. Мужчины с термическими ожогами доставлены в ожоговый центр, где им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни людей нет.

«По подозрению в совершении уголовного преступления задержан гражданин другого государства, 1981 г.р., который приехал в гости к родственникам в Житомир 3 мая. Мужчина объяснил, что хотел отомстить за то, что его не пустили в кафе », - уточнила Ващенко.

Событие соответствующим образом зарегистрировано. Продолжается досудебное расследование. Правовая квалификация правонарушения ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, ответственность за такие действия - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.