В Черкасской области подтоплено 14 баз отдыха

В Черкасской области произошло подтопление 48 дворов и 14 баз отдыха.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 6 мая в ведомство поступило сообщение, что из-за сброса воды Каневской ГЭС на левом берегу Кременчугского водохранилища в с. Сушки Каневского района произошло подтопление 48 дворов и приусадебных участков, а на правом берегу в пределах с. Крещатик Черкасского района произошло подтопление территорий 14 баз отдыха.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.