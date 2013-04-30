В Сумской области мотоциклист сбил 5-летнюю девочку
Перебегала дорогу
В Сумской области 18-летний мотоциклист сбил насмерть 5-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Сумской области, трагедия произошла в минувшие выходные в селе Терновка Конотопского района.
Как выяснила следственно-оперативная группа, девочка перебегала дорогу слева направо, относительно движения мотоциклиста. От полученных телесных повреждений 5-летняя потерпевшая умерла на месте.
Также установлено, что у водителя мотоцикла «Планета-5» отсутствовали удостоверение водителя и медицинская справка.
Как сообщает пресс-служба областного УГАИ, с начала 2013 года в Сумской области в ДТП с участием пешеходов погиб 1 ребенок и 13 людей были травмированы.