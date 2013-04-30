В Житомире задержали 2 мужчин за производство водки-фальсификата

В Житомире в конце прошлой недели правоохранители задержали двух мужчин, организовавших подпольное производство водки, которой отравились десять человек.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы налоговой милиции ГНИ в Житомирской области Александр Воробей, житомирская налоговая милиция в апреле этого года выявила подпольный мини-завод по производству несертифицированного алкоголя в Одессе. Там предприниматели смешивали спирт с водой и фасовали это спиртное в 1,5-литровые бутылки. После этого большими партиями расфасованную водку переправляли в Житомир. Для конспирации 1,5-литровые бутылки спиртной смеси из Одессы в Житомир перевозили в пассажирском микроавтобусе. Здесь, в областном центре, в одном из гаражей эту водку переливали для продажи в меньшие, поллитровые бутылки.

Производство организовали два родственника, один из которых проживал в Одессе, а другой - в Житомире. 26 апреля организаторов подпольного синдиката - задержали, а 29 апреля в отношении их было возбуждено уголовное производство по ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Как рассказал УНИАН начальник главного отдела житомирской областной налоговой милиции Игорь Ключник, "в настоящее время работниками налоговой милиции Житомирской области изъята из подпольного производства продукция и средства - в целом на 600 тыс. гривень».

"В начале этой недели десять житомирян оказались в Житомирском наркодиспансере с симптомами алкогольного отравления, все они употребляли эту подделанную родственниками дешевую водку, которую покупали с рук и в торговой сети Житомира, как установила экспертиза", - прибавил он.

"Люди покупали дешевую водку по 15 гривень за бутылку, которую им реализовывали в торговых точках Житомира по акции: «купи бутылку водки за 30 гривень и получи вторую в подарок». Фальсификат продавали под малоизвестными торговыми марками, чтобы не привлекать внимание", - уточнил И. Ключник.

Задержанные организаторы подпольного производства уже привлекались к ответственности за изготовление алкогольного фальсификата в 2012 году, но тогда они получили условные сроки.