Полтавщина: чиновники от медицины неэффективно потратили деньги

Министерство внутренних дел после обращения народных депутатов открыло уголовное производство по факту неэффективного использования бюджетных средств управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом МВД проинформировало в ответ на депутатское обращение народных депутатов от оппозиции.

В частности, открыто уголовное производство по факту неэффективного использования средств управлениями здравоохранения Полтавской ОГА, выделенных на приобретение расходных материалов и медицинского оборудования для больниц в области.

В ответе Полтавского городского управления милиции говорится, что сведения об уголовном правонарушении относительно неправомерных действий служащих облгосадминистрации были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а 18 апреля 2013 года было начато досудебное расследование по уголовному производству названных фактов.

Так, по вине региональных управлений здравоохранения при распределении приобретенной за средства госбюджета медицинской марли в отдельных больницах образовался такой ее остаток, которого хватит еще на 5 лет использования. Стоимость этих сверхнормативных запасов составляет 17 млн грн.

Более того, длительное время не использовались 4 передвижных кабинета флюорографии общей стоимостью 5 млн грн, поскольку они не были зарегистрированы в ГАИ. Таким образом, возможности пройти флюорографическое обследование ежедневно были лишены около 200 человек.

Кроме того, из-за того, что не были проведены пусконаладочные работы, более полугода не использовались 11 рентгеновских комплексов стоимостью свыше 8 млн грн.

По словам народного депутата от «Батькивщины» Павла Петренко, ненадлежащее управление средствами госбюджета, просчеты, допущенные региональными управлениями здравоохранения при распределении расходных материалов и лекарств, и несвоевременное введение в эксплуатацию приобретенного оборудования сводят социальный эффект от потраченных средств почти к нулю.

В пресс-службе «Батькивщины» напомнили, 8 апреля группа народных депутатов из оппозиционных фракций обратилась к министру внутренних дел с требованием провести безотлагательную проверку многочисленных фактов нарушения должностными лицами Минздрава, а также управлениями здравоохранения Полтавской, Сумской и Харьковской облгосадминистраций требований действующего законодательства, в том числе ненадлежащего управления средствами субвенций из госбюджета на закупку расходных материалов и медицинского оборудования для коммунальных больниц.

В обращении отмечено, что нарушения законодательства со стороны Минздрава и региональных управлений здравоохранения привели к неэффективному использованию 35,8 млн грн, выделенных на приобретение расходных материалов и медицинского оборудования для заведений здравоохранения Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Депутаты требовали привлечь всех виновных к ответственности.