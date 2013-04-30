В Ренийском порту в Дунай вылился мазут

В Ренийском морском торговом порту в Одесской области 29 апреля из-за разрыва временного нефтепровода в реку Дунай вылился мазут.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по работе со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

По данным отдела, в 15.30 на 12 причале порта в ходе бункеровки мазута с баржи на танкер произошел разрыв временного нефтепровода.

Вследствие разлива на воде возникло нефтяное пятно размерами 130-150 кв. м.

Как утверждают в отделе, нефтяное пятно ликвидировано работниками порта буксирами «Романов» и «Нефтесборщики 5». Погибших и пострадавших нет.