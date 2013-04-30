Ривненщина: бешеный бобер набросился на молодую пару
12:38, 30 апреля 2013Новости регионов
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В районном центре Владимирец Ривненской области в ночь с субботы на воскресенье бешеный бобер набросился на молодую пару.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, в половине первого ночи 28 апреля 18-летний житель райцентра провожал домой 16-летнюю девушку. С обочины дороги на них напал бобер. Крики молодой пары услышал дед девушки и пришел на помощь. Совместными усилиями животное было убито, но три человека получили царапины.
Всех троих поместили в травматологическое отделение центральной больницы райцентра.
29 апреля специалисты Ривненской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины, проведя анализы, установили, что бобер был болен бешенством.
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