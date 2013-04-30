Ривненщина: бешеный бобер набросился на молодую пару

В районном центре Владимирец Ривненской области в ночь с субботы на воскресенье бешеный бобер набросился на молодую пару.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, в половине первого ночи 28 апреля 18-летний житель райцентра провожал домой 16-летнюю девушку. С обочины дороги на них напал бобер. Крики молодой пары услышал дед девушки и пришел на помощь. Совместными усилиями животное было убито, но три человека получили царапины.

Всех троих поместили в травматологическое отделение центральной больницы райцентра.

29 апреля специалисты Ривненской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины, проведя анализы, установили, что бобер был болен бешенством.