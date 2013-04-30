Парень и девушка разбились на мотоцикле, что съехал в реку

В поселке Буки Маньковского района Черкасской области 28 апреля молодая пара разбилась насмерть, съехав в реку на мотоцикле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Черкасской области, утром 28 апреля в поселке Буки на мосту через реку Горный Тикич 21–летний водитель мотоцикла "МТ–10", который проживал в Киеве, не справился с управлением и съехал в реку. В результате ДТП водитель и его 21–летняя пассажирка, местная жительница, погибли на месте происшествия.