Нашли тело 2-летнего мальчика, упавшего в канализацию

В Днепродзержинске 29 апреля, после 17 часов спасатели нашли тело 2-летнего мальчика, который вчера в 19 часов на Комсомольском проспекте упал в открытый канализационный колодец глубиной до 5 м и был отнесен стоковыми водами по коллектору.

Об этом УНИАН сообщили в дежурной части Днепродзержинского городского управления МВД.

Как рассказал сегодня несколькими часами ранее журналистам 1-й заместитель Днепродзержинского городского управления милиции подполковник Виталий Гусятниченко, Заводским райотделом внутренних дел открыто уголовное производство по статье «служебная халатность» (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины) в отношении должностных лиц Днепродзержинского горводоканала.

По словам В.Гусятниченко, отверстие канализационного колодца было открыто и заросшее травой, ребенок игрался рядом и туда провалился. Также на дне колодца не оказалось обязательной предохранительной решетки. Отец пытался спасти сына, но ребенок попал в канализационную сеть.

Как сообщал УНИАН, в Днепродзержинске вчера, 28 апреля, в 19 часов на Комсомольском проспекте упал в открытый канализационный колодец глубиной до 5 м двухлетний мальчик и был отнесен стоковыми водами по коллектору. К поискам ребенка было привлечено 32 человека и 9 единиц техники, в том числе от управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям - 11 спасателей и 3 единицы техники, от водоканала - 15 человек и 4 единицы техники, от скорой медицинской помощи - 6 человек и 2 единицы техники

С помощью экскаваторов проводилось раскрытие канализационной сети диаметром 400-500 мм.