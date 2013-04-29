В Симферополе на стройплощадке упал башенный кран. Жертв нет.

Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, инцидент произошел сегодня днем, 29 апреля, на улице Лексина.

По данным спасателей, работники частной строительной фирмы проводили испытания башенного крана. "На 7-8 минуте он упал на МАЗ "Ивановец", - отметили в ГосЧС.

Сотрудники Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности устанавливают обстоятельства происшествия.