В Симферополе на стройплощадке упал башенный кран
17:56, 29 апреля 2013Новости регионов
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В Симферополе на стройплощадке упал башенный кран. Жертв нет.
Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, инцидент произошел сегодня днем, 29 апреля, на улице Лексина.
По данным спасателей, работники частной строительной фирмы проводили испытания башенного крана. "На 7-8 минуте он упал на МАЗ "Ивановец", - отметили в ГосЧС.
Сотрудники Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности устанавливают обстоятельства происшествия.
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