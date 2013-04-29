В Николаеве на пустыре нашли 128 взрывоопасных предметов

В Николаеве в микрорайоне Матвеевка 26-28 апреля нашли 128 взрывоопасных предметов.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, 26 апреля во время проведения оперативно-розыскных работ Управлением Службы безопасности Украины в Николаевской области было найдено 22 боеприпаса.

На следующий день сотрудники группы пиротехнических и специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области при обследовании данной территории нашли и обезвредили еще 60 взрывоопасных предметов: 26 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, 31 артиллерийский снаряд калибром 76 мм и 3 гранаты Ф-1 и РГ-42.

28 апреля на этом же пустыре спасатели обнаружили еще 68 взрывоопасных предметов - 17 артснарядов 45-го калибра, 33 снаряда калибром 76мм, 5 артснарядов калибром 100 мм, 5 - калибром 130 мм и 8 взрывателей.

Сегодня, 29 апреля, поисковые работы на данном участке продолжаются.

Территория, где обнаружены опасные находки, охраняется сотрудниками милиции.