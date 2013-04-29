На Сумщине электроснабжение восстановят до конца дня

В Сумской области электроснабжение населенных пунктов, которые остались без света в связи с повреждением ветром линий электропередач, обещают восстановить до конца дня.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ПАО «Сумыоблэнерго» Людмила Данильченко.

«Над восстановлением электролиний работают 18 бригад, в которых насчитывается 79 специалистов, а также 25 единиц техники. Планируется, что до конца дня они ликвидируют последствия стихии. Электроснабжение населенных пунктов, которые остались без света, будет восстановлено», - отметила Л.Данильченко.

По ее словам, больше всего от ветра пострадали Середино-Будский, Шосткинский и Ахтырский районы. В них было выведено из строя 270 трансформаторных подстанций, 6 электролиний напряжением 35 киловольт, 36 линий напряжением 10 киловольт и одна напряжением 110 киловольт.

По состоянию на утро 29 апреля оставались обесточенными еще 22 электролинии.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате ветра и дождя в Сумской области 28 апреля без электроэнергии осталось 80 населенных пунктов.