В Николаеве на двух детей наехал автомобиль

В Николаеве после наезда автомобиля госпитализированы двое детей.

Как сообщили УНИАН в управлении Госавтоинспекции в Николаевской области, сегодня, 29 апреля около 8.30 на нерегулируемом у пешеходном переходе водитель автомобиля ЗАЗ TF 699P, двигаясь по ул. Большой Морской, в направлении ул. Садовой, на перекрестке с ул. Карла Либкнехта допустил наезд на двух детей-пешеходов: 11-летнего мальчика и 12-летнюю девочку.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы областного управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, оба ребенка госпитализированы в травматологическое отделение Николаевской областной детской больницы в тяжелом состоянии, с черепно-мозговыми травмами.

Представитель пресс-службы управления ГАИ области сообщил корреспонденту УНИАН, что водитель автомобиля ЗАЗ был трезвым, скорость, с которой двигался автомобиль, будет устанавливать следствие.

Причины ДТП до окончания расследования в ГАИ не сообщают.