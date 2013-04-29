Роды в доме: в Чернигове нашли мертвой роженицу и младенца

В Чернигове милиция проверяет обстоятельства смерти дома роженицы и новорожденного.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры области, сегодня утром, 29 апреля, в Черниговский горотдел внутренних дел от службы экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что в Чернигове в квартире по месту жительства обнаружены мертвые роженица, 1981 года рождения, и ее новорожденный ребенок.

Предварительно установлено, что женщина рожала дома сама, и после осложнения родов была обнаружена мужей вместе с новорожденным без признаков жизни. Причины смерти роженицы и новорожденного устанавливаются.

Это были не первые роды женщины. Вместе с мужем она воспитывала трех детей.

По этому факту следственный отдел ЧГО УМВД внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 136 УК Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) - карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Процессуальное руководством досудебным расследованием осуществляет прокуратура г. Чернигова. По делу назначены необходимые следственные действия и судебно-медицинская экспертиза. Ход расследования прокуратурой области взят на контроль.